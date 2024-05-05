Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


05 Mayıs 2024 18:37
3+1' e tabi sozlesmeli personel es durumu tayini

6 aylik sozlesmeli zabit katibiyim esim ise aile ve sosyal politikalarda 4d li asdep personeli. Iscilerde tayin hakki olmadigi icin o gelemiyo benim onun yanina gidebilmem icin 1 yili doldurmam yeterlimi. Yani 1 yil sonunda es durumu tayinim acilir mi yoksa kadro alana kadar beklemem mi lazim. Kesin bilgisi olmayan yorum yapip kafa karistirmassa cok sevinirim.

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