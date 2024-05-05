Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


05 Mayıs 2024 19:36
DHMİ atsep

Arkadaşlar atsep teknikeri olmak için hangi bölümü okumamız gerekiyor ? Kuruma makine teknikeri olarak atanıp diğer taraftan elektronik bölümünü bitirsek elektronik teknikeri olabiliyor muyuz?


mgkh
Aday Memur
05 Mayıs 2024 20:09
kpss tercih kılavuzda önceki alıma bak. hangi bölüm mezunları istemiş var . memurlar .net kpss tercih romanında da yazar
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