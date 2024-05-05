Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


05 Mayıs 2024 19:41
Öğretim görevlisi şartları

Merhaba arkadaşlar

Öğretim görevlisi için şartlar nelerdir?

3 yıldır çalılıyorum şu anda yl yapıyorum.

Tüm ilanlar Yl yapmış olmak olarak mı açar?

Bir de ben ecz mezunuyum ve 5 yıl okuduğum için yüksek lisans yapmış olarak geçiyorum. Diplomada öyle yazıyor. Yl yapmış olmak şartlı ilanlara başvurabilir miyim?

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