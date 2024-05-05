Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


05 Mayıs 2024 21:30
Artırımlı hizmet puanı

Sayın hocalarım selamlar. Hiç bir yerde bilgisini bulamadım bir şey sormak istiyorum. 5 senedir aynı yerde görev yapıyorum. 6. Senem için il içi yapsam arttırımlı puan alabiliyor muyum?


rojbeyan
Aday Memur
05 Mayıs 2024 21:46
zorunlu hizmet bölgesi olan herhangi bir yere tayin isteseniz yüzde 50 artırımı alirsiniz. Bu herkes için gecerlidir

mehmetbiyo07
Aday Memur
05 Mayıs 2024 22:13

14 aydır zorunlu hizmetimi tamamlamama ve zorunlu hizmet okulunda olmama rağmen ben alamıyorum

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