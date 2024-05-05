Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


05 Mayıs 2024 21:48
İLLER ARASI ATAMA HAKKI VERİLMEYEN DEPREMZEDE ÖĞRETMENLERE KOŞULSUZ ŞARTSIZ TAYİN HAKKI

Depremden sonra görev süresini doldurmadığı gerekçesiyle geçen yıl tayin hakkı verilmeyen depremzede öğretmenlere şartsız koşulsuz tayin hakkı istiyoruz.

Geçen yıl depremden sonra tayin isteyen öğretmenlere tekrar deprem bölgesi illere şartsız koşulsuz geri tekrardan tayin hakkı(geri dönme hakkı) tanındı. Bu tabi ki depremzede öğretmenler için olması gereken güzel bir düzenleme. Fakat onlar gidip tekrar geri dönerken bize tayin hakkı verilmediği için 16 aydır deprem bölgesinde zor şartlarda çalışıyoruz. Birisi artık bizim de sesimizi duysun BİZ DE İNSANIZ!

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