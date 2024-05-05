Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


05 Mayıs 2024 21:55
Çocuk yaşta işlenen suç

17 yaşında Uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak suçundan denetimli serbestlik aldım ardından adli para cezası ödedim. O günden sonra hiç bir olaya karışmadım ve uyuşturucu kullanmadım. Sizce bu durum memur olmama engel midir ? Adli sicil veya arşiv kaydında herhangi bir şey çıkmıyor. Var mı daha önce karşılaşan böyle bir durumla.

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