Gündem \ Sohbet ve Tanışma
Editörler : supporters.


05 Mayıs 2024 22:21
Kısa zamanda evlenmek istiyorum..
Evet.. Kısa zamanda evlenmek istiyorum.. Hatayda yaşıyorum.. Emekli polis memuruyum.. 35 yaşındayım.. Güzel bir hanımefendi ile tanışmak istiyorum.. Teşekkürler..

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