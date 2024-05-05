Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


05 Mayıs 2024 22:44
Katip Maaşları Hakkında...
göreve başladığımda katip maaşı, polis - hemşire öğretmen yani diğer memurlara göre ( o zaman için de iyi paraydı ) 1.600 civarı daha fazlaydı ancak süre gelen oransal zamlar sayesinde iyice arttı şuan 32 bin civarı maaş temmuzda yüzde yirmi zam alacağımızı düşünürsek 40 bin civarı olacak ama yukarıda saydığım meslek grupları şuan 45 bin civarı alıyorken tammuz zammı sonra 54 bini bulacak yani diğer meslek gruplarıyla farkımız 14-15 bin bulacak, bu durum nasıl kimseyi rahatsız etmez, nasıl sesimizi duyuramayız anlayamıyorum...

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