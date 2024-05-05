Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


05 Mayıs 2024 22:56
Yeni çıkacak disiplin soruşturmasında memurlukla bağdaşmayacak hareketler

Arkadaşlar merhaba suç tarihi 16.12.2023 hala devam etmekte olan bir sosyal var. Disiplin soruşturması memurlukla bağdaşmayak hal ve hareketlerden yüz kızartıcı suç sonucu ihracla yargilaniyorum. Ama dosya içeriği ne fetö ne cinsel ne rüşvet. Sadece görevi kötü kullanma suçundan oluşan bir fiil. Bu disiplin affından yararlanma şansım nedir ?

Çok Yazılan Konular

Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?idare mahkemesi karar süresiTsk'da ankesörlü telefon mağdurlarıHukuksal Paylaşım ve Emsal KararlarSes kaydı hakkında

Sözlük

lanet 3 kaldır kadehi ey sevgili 4 açık yara 2 hepi börtdeyyyy lanet olasıca: 8 hayatı sorgulamak 2 sıdıka 1 Halka Arz 1 astral seyahat 1 şehla 1 Sizi rahatsız etmeye geldim 2

Son Haberler

Belediye başkanlarının ödeneğinde önemli ayrıntılar6 Mayıs 2024'ten önemli gündem başlıkları50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!Asrın felaketinde ayakta kalmıştı! 200 yıllık tarihi bina kül olduLüks villada sır ölüm: 17 yaşındaki genç havuzda can verdi

Editörün Seçimi

Bügün Açıklanan Enflasyone Göre Temmuz ZammıÖdül alan 57 şoförümüzü kutluyorum.Yeniden Yönetici Görevlendirme Sonuçları 20242024 Nisan maaşlarımızı yazalımSendika Parası DüzelmemişNisan 2024 enflasyon tahminlerini ve yapılan yeni zamları alalım.sizce ekonomi ne zaman düzelirBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede süre