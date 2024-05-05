Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


05 Mayıs 2024 23:56
Balayı için kalacak yer onerisi
Mrb birkaç hafta sonra düğünüm var düğün sonrası Balayı için Nevşehir düşüyoruz daha önce gidip memnun olanlar kaldığı yeri önerebileceğiniz mekan var mı çok lüks be pahalı olmamasını tercih ederim

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