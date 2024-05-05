Balayı için kalacak yer onerisi

Mrb birkaç hafta sonra düğünüm var düğün sonrası Balayı için Nevşehir düşüyoruz daha önce gidip memnun olanlar kaldığı yeri önerebileceğiniz mekan var mı çok lüks be pahalı olmamasını tercih ederim

Mrb birkaç hafta sonra düğünüm var düğün sonrası Balayı için Nevşehir düşüyoruz daha önce gidip memnun olanlar kaldığı yeri önerebileceğiniz mekan var mı çok lüks be pahalı olmamasını tercih ederim