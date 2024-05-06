Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


06 Mayıs 2024 00:02
Özel Güvenlik Şirketinde Eğitmen Olmak

Merhaba arkadaşlar ben jandarma personeliyim. Özel güvenlik şirketleri daha çok sizin bölgenizde olduğu için sizin daha bilgi sahibi olabileceğinizi düşündüm. İstirahatli olduğum zamanlar, hafta sonları ya da akşamları özel güvenlik eğitimi veren şirketlerde eğitimci olarak çalışmamızda kanuni bir engel varmıdır? Örneğin silah bilgisi dersinde eğitim vereceğim özel güvenlik görevlisi arkadaşlara.... Bu bana sorun yaratır mı? Araştırdım bir çok özel güvenlik eğitim merkezinde polis arkadaşlar eğitim veriyor ama herhangi bir yerden izin alıyorlar mı bilmiyorum. Teşekkür ederim.

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