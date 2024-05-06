Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


06 Mayıs 2024 00:58
PROJE OKULLARİ
Artıları ve eksikleri nedir?

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Proje Okullarına Öğretmen AlımıRehber öğretmenler ek ders ücretlerini tam alacakUzman öğretmenlik bilmecesiBazı Müdürlerin okula her gün geç gelmesiÖğretmenlik meslek kanunu müjde geldi!!!Doğru mu yönetilemiyoruz yoksa yönetilemiyor muyuz !?Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasıYeni öğretmen emeklisiyim 8000 tl maaş bağlandı, şoktayım.Rehberliğe de destekleme kursu istiyoruz.Proje okulu tercih değişimi

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