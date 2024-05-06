Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


06 Mayıs 2024 01:42
İdari Soruşturma Süreci
Devam eden adli ve idari soruşturma varken ve ilgili memur bu süreçte açıkta ise müfettiş idari soruşturma raporunu ceza istemeden tamamlayıp Teftiş Kuruluna gönderdiği takdirde süreç sonrasında açık sonlandırılıp memur görevine başlatılır mı yoksa dosya Teftiş Kurulu tarafından bekletilebilir mi? Bilgisi olan arkadaşlar cevap verirse sevinirim. (Fetö konusu değil).

Ceza Muhakemesi06
Aday Memur
06 Mayıs 2024 01:57

Teftiş kurulu kararı bekletilir.

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