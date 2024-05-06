İdari Soruşturma Süreci

Devam eden adli ve idari soruşturma varken ve ilgili memur bu süreçte açıkta ise müfettiş idari soruşturma raporunu ceza istemeden tamamlayıp Teftiş Kuruluna gönderdiği takdirde süreç sonrasında açık sonlandırılıp memur görevine başlatılır mı yoksa dosya Teftiş Kurulu tarafından bekletilebilir mi? Bilgisi olan arkadaşlar cevap verirse sevinirim. (Fetö konusu değil).

Devam eden adli ve idari soruşturma varken ve ilgili memur bu süreçte açıkta ise müfettiş idari soruşturma raporunu ceza istemeden tamamlayıp Teftiş Kuruluna gönderdiği takdirde süreç sonrasında açık sonlandırılıp memur görevine başlatılır mı yoksa dosya Teftiş Kurulu tarafından bekletilebilir mi? Bilgisi olan arkadaşlar cevap verirse sevinirim. (Fetö konusu değil).