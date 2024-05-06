Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


06 Mayıs 2024 02:21
ATAMA İPTALİ
657 sayılı devlet memurları kanununun 92 maddesine istinaden belediyeye atandım atamam iptal edildi bununla ilgili ne yapabilirim.

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