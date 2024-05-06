KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


06 Mayıs 2024 02:39
2024 Kpss lisans başvuru sayısı tahmin

Ben yaklaşık 1.3 milyon kişinin gireceğini düşünüyorum arkadaşlar. Sizler nasıl bekliyorsunuz?

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