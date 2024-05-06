Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


06 Mayıs 2024 02:57
ATAMA İPTALİ
BELEDİYEYE 657 SAYILI KANUNUN 92. MADDESİNE İSTİNADEN TAHSİLDAR OLARAK ATANDIM FAKAT YENİ SEÇİLEN BELEDİYE BAŞKANI YAPILAN ATAMAMI İPTAL ETTİ BU DURUMLA İLGİLİ NE YAPABİLİRİM.

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