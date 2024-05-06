Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


06 Mayıs 2024 03:02
Gece nöbeti

Arkadaşlar hiçbir gereklilik yokken gündüz çalışan bir sağlık teknikeri gece çalışmaya zorlanabilir mi ? Gece çalışmak istemiyorsa yapması gereken, izlemesi gereken yollar nedir yardımcı olur musunuz şefim üzerime mobing uyguluyor istemediğim halde hem istemediğim bir birimde çalıştırıyor hem de gündüz çalışırken geceye aldı beni üstelik o birime geçirirken de şartı siz burada olursanız gece yazmayacağım size demişti ben de o şekilde kabul etmiştim şimdi böyle yapmış üzerime çok geliyor benim migrenim var uyku düzenim bozulduğu anda mahvediyor beni bunu da biliyor

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