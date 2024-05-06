Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


06 Mayıs 2024 03:52
Müslüman her şeyi alttan mı almalı?

Selamlar...

Müslüman her şeyi alttan mı almalı?

Karşımızda dengesiz ya da terbiyesiz bir kişi var diyelim. Hoş olmayan şekilde bize davranıyor veya kelamda bulunuyor ya da akla gelebilecek diğer hoş olmayan durumlar. Müslüman bu durumda kötüyle kötü mü olacak, kıyımsız mı olacak, adam gibi cevap verse olmuyor, her şeyi alttan mı almalı, sert tepkiyi müslümana yakışır şekilde vermeli midir, Resulullah'ın bu konudaki tavsiyesi nedir?

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