Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


06 Mayıs 2024 06:20
2024 VALİLER KARARNAMESİ
2024 yılı Valiler kararnamesi ne zaman çıkar ? Bilgisi olan yada tahmini olan var mı ?

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