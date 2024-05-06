Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


06 Mayıs 2024 07:53
israhat raporu/dahiliye
polip aldırma ameliyatı olanlara ortalama kaç gün israhat raporu veriliyor bilen yardımci olurmu

Çok Yazılan Konular

Aranma kararı nedeniyle 2024/5 te SMS gelmemesi.Üniversite hastanesinden istifa süreci.Kadroluylen sözleşmeliye atanmak2024/5 Ataması 2.Duyuru BekleyenlerBAĞIMLI MIYIM?Ücretsiz izindeyken tayinHaziran tayiniHaziran illerarası Tayin / Bedelli Askerlikilce içi tayinTıbbi Sekreter Maaşı Maaş, Döner Sermaye, Çalışma Şartları

Sözlük

Sizi rahatsız etmeye geldim 3 şehla 1 sağ gösterip sol vurmak 1 sıdıka 1 astral seyahat 1 kaldır kadehi ey sevgili 4 açık yara 2 hayatı sorgulamak 2 hepi börtdeyyyy lanet olasıca: 10 birini son kez gördüğünü bilmemek 1

Son Haberler

Evinden adeta cephanelik çıktıKocaeli'de pres makinesine sıkışan fabrika sahibi öldüDizilerimiz dünyanın Türkiye'ye merakını artırıyorHasta yakını ambulansa kürekle saldırdıSakarya'da bariyere çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Editörün Seçimi

Bügün Açıklanan Enflasyone Göre Temmuz ZammıÖdül alan 57 şoförümüzü kutluyorum.Yeniden Yönetici Görevlendirme Sonuçları 20242024 Nisan maaşlarımızı yazalımSendika Parası DüzelmemişNisan 2024 enflasyon tahminlerini ve yapılan yeni zamları alalım.sizce ekonomi ne zaman düzelirBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede süre