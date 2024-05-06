Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


06 Mayıs 2024 08:25
İlçe Emrindekiler İl İçi Yapabilir mi?
İlçe Emrindekiler İl İçi Yapabilir mi?

Calimaestro
Memur
06 Mayıs 2024 08:36
bulunduğu yerde 3 yılı doldurmuşsa tabii ki yapabilir

ela.nurr
Aday Memur
06 Mayıs 2024 09:42
Geçen sene ilçe emri ile geldim hocam kadrom ilçe memde bir sene olmadı yapamaz mıyım
Calimaestro, 1 saat önce
bulunduğu yerde 3 yılı doldurmuşsa tabii ki yapabilir
Toplam 2 mesaj

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