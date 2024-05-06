Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


06 Mayıs 2024 09:23
Seçim ücreti

Arkadaşlar il il farkediyor ücretlerin yatması. Alan var mı?


Ahmet Kaleli
Şube Müdürü
06 Mayıs 2024 09:43

9 Mayıs dediler bize


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
06 Mayıs 2024 09:43

İlçe ilçe fark eder. Hatta bazı ilçelerde birden fazla seçim kurulu varsa kuruldan kurula da fark edebilir. Yaklaşık 10 gündür farklı ilçelerden ödeme yapıldığına dair yorumlar yazılıyor.

Sizin ilçenizle ilgili ilçe seçim kuruluyla görüşmeniz iyi olur.

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