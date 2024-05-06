Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


06 Mayıs 2024 10:47
İl dışı tayini hk

Sayın İlgili:Ben görev yaptığım okula 2 yıl önce mazeret tayini ile geldim. Bilindiği üzere zorunlu hizmet süresi kalktı ve zorunlu hizmet süresine tabi değilim. Bu durumda ben iş dışı tayin hakkımı kullanabilir miyim?( kılavuzda 3 yıl süre aranmayacak haller maddesinin a bendine göre tercih yapabilir miyim? )

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