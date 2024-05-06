Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


06 Mayıs 2024 10:53
Doktoralı Öğretim görevlisi ve Araştırma Görevlisi Yüksek Lisans danışmanı olabilir mi?

Yökün aldığı kararla bir teknoloji firmasında çalışan ve üniversitede yarı zamanlı çalışabilir ve danışman olabilir deniliyor. Yarı danışman kişi danışman olabilirken tam zamanlı çalışan danışman olamıyor. Doktoralı Öğretim görevlisi ve Araştırma Görevlisinin danışman olduğu bir üniversite duydunuz mu?

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