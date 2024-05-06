sözleşme yenileme

üniversite kurumunda sözleşmeli olarak çalışıyorum ve 7 ay oldu. imzaladığım sözleşme yılbaşına kadardı şuan sözleşme imzalamaya çağırmadılar diğer sözleşmelileri çağırmışlar. anladığım kadarıyla evrak arada kaynamış ama maaşımda problem yok alıyorum. benim sorum şuan kuruma bunu bildirmeden başka bir üniversite ile sözleşme imzalasam suanki kurum ne problem çıkarabilir

üniversite kurumunda sözleşmeli olarak çalışıyorum ve 7 ay oldu. imzaladığım sözleşme yılbaşına kadardı şuan sözleşme imzalamaya çağırmadılar diğer sözleşmelileri çağırmışlar. anladığım kadarıyla evrak arada kaynamış ama maaşımda problem yok alıyorum. benim sorum şuan kuruma bunu bildirmeden başka bir üniversite ile sözleşme imzalasam suanki kurum ne problem çıkarabilir