Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


06 Mayıs 2024 11:09
sözleşme yenileme
üniversite kurumunda sözleşmeli olarak çalışıyorum ve 7 ay oldu. imzaladığım sözleşme yılbaşına kadardı şuan sözleşme imzalamaya çağırmadılar diğer sözleşmelileri çağırmışlar. anladığım kadarıyla evrak arada kaynamış ama maaşımda problem yok alıyorum. benim sorum şuan kuruma bunu bildirmeden başka bir üniversite ile sözleşme imzalasam suanki kurum ne problem çıkarabilir

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