KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


06 Mayıs 2024 11:16
İstifa süreci

Sözleşmeli memurken merkezi atamada atandığımız haberini alınca hemen istifa edebiliyor muyuz. Güvenlik soruşturmasını beklemeden ya da atandığımız kurumdan gelecek atanma yazısını beklemeden direkt o anda istifa etmek istiyorum.

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