Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


06 Mayıs 2024 11:39
eş tayini(acil)
eşim hemşire 5.yılı bende seçim şeyiyle kadroya geçtim ama özlük hakları 3+1 e tabiymiş ve görevlendirme olarak eşimin yanına gidemiyorum. eş tayini almak istiyorum ama bulunduğum il il içi yer değişikliği açmadı. bu durumu en kısa sürede nasıl sonuçlandırabiliriz

m4l4y4
Aday Memur
06 Mayıs 2024 12:08

il içinde eş durumu olmaz kardeşim


m4l4y4
Aday Memur
06 Mayıs 2024 12:10

görevlendirme talep edin eğer onaylanırsa yoksa dayınız devreye girer varsa

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