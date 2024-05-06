eş tayini(acil)

eşim hemşire 5.yılı bende seçim şeyiyle kadroya geçtim ama özlük hakları 3+1 e tabiymiş ve görevlendirme olarak eşimin yanına gidemiyorum. eş tayini almak istiyorum ama bulunduğum il il içi yer değişikliği açmadı. bu durumu en kısa sürede nasıl sonuçlandırabiliriz

eşim hemşire 5.yılı bende seçim şeyiyle kadroya geçtim ama özlük hakları 3+1 e tabiymiş ve görevlendirme olarak eşimin yanına gidemiyorum. eş tayini almak istiyorum ama bulunduğum il il içi yer değişikliği açmadı. bu durumu en kısa sürede nasıl sonuçlandırabiliriz