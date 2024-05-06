Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


06 Mayıs 2024 11:55
Ücretsiz izin dönüşü polsan

Arkadaşlar iyi günler ücretsiz izin dönüşü Polsan kesintisi nasıl oluyor toplu şekilde mi kesiliyor yoksa kaldığı yerden aylık olarak devam mu ediyor

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