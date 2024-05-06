KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


06 Mayıs 2024 12:00
DSİ 1273 Sözleşmeli Personel Alımı Hk.

Herkese iyi günler. Bildiğiniz gibi DSİ 1273 sözleşmeli personel alımında 3. Yedek Listesi yaklaşık 2 ay önce açıklandı. Açıklama metninde yerleşen adaylardan evrakını zamanında teslim etmeyen, feragat eden vs. yerine yedek adaylardan atama yapılacaktır diye bir ibarede mevcuttu fakat bu standart bir metin midir ? Yani DSİ 4. yedek atamasına çıkacak mı ? Bu konuda herhangi bir bilgisi, duyumu olan bir arkadaş kurum çalışanı var mıdır acaba ?

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