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Editörler : Lanet


06 Mayıs 2024 12:01
Ayniyat Saymanları Özel Hizmet Tazminatı

Ayniyat Saymanlarının Özel Hizmet Tazminat oranı

2024-2025 Yıllarını kapsayan Kamu Hakem Kurulu kararı ile verilen ve Ayniyat Saymanlarını da kapsayan 20 puan ek özel hizmet puanı şubat ayında neden geri çekildi. Halbuki Hakem Kurulu Kararının 55. maddesinde "2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara ilişkin Karar ekli ( II) Sayılı Cetvelin (A) Üst Yönetim ve Genel İdare Hizmetleri Bölümünün 7. ve daha alt grupları için 20 puan verileceği belirtilmektedir.

Halihazırda Ayniyat Saymanlarının özel hizmet tazminatı hesaplamalarında KBS de II Sayılı Cetvelin A Sınıfı 10. Grup 5. sıra olarak göstermektedir. Ayniyat Saymanları da belirtilmiş Hakem Kurulu Kararındaki bu gruplar içinde olmasına rağmen Özel Hizmet Tazminat oranları neden %135 'e geri çekildi.

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