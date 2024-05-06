Disiplin cezası affı geliyormuş

Disiplin cezası mağduru memurlara büyük haber geldi. Binlerce memurun beklediği memur disiplin cezalarına af konusunda yeni düzenleme yapılacağı öğrenildi. Bu habere istinaden emniyet mensupları için de geçerli olur değil mi arkadaşlar? Bir de şunu sormak istiyorum şimdi ben 6+4 ay kıdem tenzili aldım. Bu cezalar silinince otomatik 10 ay kıdem geri mi verilecek bilgisi olan?

Disiplin cezası mağduru memurlara büyük haber geldi. Binlerce memurun beklediği memur disiplin cezalarına af konusunda yeni düzenleme yapılacağı öğrenildi. Bu habere istinaden emniyet mensupları için de geçerli olur değil mi arkadaşlar? Bir de şunu sormak istiyorum şimdi ben 6+4 ay kıdem tenzili aldım. Bu cezalar silinince otomatik 10 ay kıdem geri mi verilecek bilgisi olan?