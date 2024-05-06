TGRT haber 2 milyon memur işten çıkarılsın diyor

Kamu bana görede daha rekabetçi olabilir bu mantığa yatıyor düzenleme olabilir.Fakat TGRT nin anlayamadığı şey veya muhtemelen hiç anlayamayacağı şey kendisinede ihtiyaç olmadığı ! Nihayetinde Onun muadili olup aynı yalakalıkları yapan onlarca Tv kanalı var yani o olmasada olur.Tv lerde daha az yalaka görmek kimseye birşey kaybettirmez.Gıda arzında sorunlar yaşadığımız sorunlar ortada !

Bence TGRT yayın yönetmeni veya arkadaki ışıkcılar veya sunucular Koyun,Sığır otlatabilir böylece bir nebzede olsa üretimimiz artar TGRT bunu düşünmeli.Üstelik Çobanlara 100 bin lira aylık veriyorlarmış.Bence bunu bir düşünmeliler.Ülkemizde sorunların paylaşılması bu şekilde oluyor kahvaltıdan sonra herkes bir başkasını işaret eder hedef gösterir .Akşam yemeğinden sonrada vatanseverlikle kapanış gerçekleşir.

TGRT veya sağdan soldan diğer kurumsal troller şöyle bir önerm olacak ve bu gerçek bir öneri..Şöyle yapacaksınız ! Avrupa birliğine üyelik için hükümete hergün baskı yapacaksınz ,ona elindeki tüm kartları kullanmasını hergün tekrarlayacaksınız ! Bu gerçekleşirse herkes kazanacak.Böylece vatandaşlarımızın bir şansı olacak sizin kazanımınız ise pasta büyüyecek oturdugunuz yerden trollük yaparak kaynaklara daha fazla ulaşacaksınız.Bu iyi bir anlaşma.

Bu hiç bir b.ka yaramayıp ama yaradığını sanan,sonra buna kendini inandıran ve diğerlerini istediği gibi konumlandırabileceği haddini kendinde bulan yalakalar için en iyi anlaşma.Bunu bir düşünün daha az nüfus,daha çok para,daha az şikayet,daha çok kralım çok yaşa.Bunu bir düşünün.Bu mükemmel neredeyse Cennetin bir önizlemesi.