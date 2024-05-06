Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


06 Mayıs 2024 13:19
TGRT haber 2 milyon memur işten çıkarılsın diyor

Biraz önce TGRT haber izlerken denk geldim. sunucu ile bir adam konuşuyorlar. Sunucu 4.5 milyon memur var diyor. Bu akıl almaz bir şey diyor. 2 milyon yeter diyor. Memurun işten çıkartılması kolaylaştırılıp çıkartılması lazım diyor.

Hadi 2.5 milyon memuru işten attınız. 2.5 milyon işsiz bir anda sokaklarda yer alacak

Çalışacak 2 milyon memur kimin yakını olacak. Kimlerin kalıp kimlerin atılacağına nasıl karar verilecek peki.


Devir Kötü
Şube Müdürü
06 Mayıs 2024 13:26

2,5 milyon memur derken bu un zaten büyük kısmı polis, asker


musa1992
Şef
06 Mayıs 2024 13:28

Öyle bir durum olsa ilk atılması gerekenler taşerondan kadroya geçenlerdir.


Devir Kötü
Şube Müdürü
06 Mayıs 2024 13:32

4,5 Milyon memurun büyük kısmı polis asker. Bu insanlar aşırı şekilde gerekli.

Öğretmenlerde sayı 2/3'e düşürülebilir. Haftada 3 gün mesai ile çalışıyorlar. Yılda 4 aydan fazla okul tatili var. İnanılmaz bir kayıp var orada.

Büro personeli sayısı da gereksiz bürokrasi aşılarak 2/3'e çekilebilir. Mesela mübaşirlik olmamalı artık. Katip her işi yapıyor zaten.

Eldeki memur yavaş yavaş azaltılmalı. Sınav ve mülakat ile kalacaklar ve işten çıkarılacaklar seçilebilir. Tabi mülakat kime yarar orası meçhul


murat_326
Şube Müdürü
06 Mayıs 2024 13:37

Takılma böyle şeylere


kral122
Daire Başkanı
06 Mayıs 2024 13:43

Polis asker öğretmen kesinlikle azaltilamaz


beyazdag06
Memur
06 Mayıs 2024 13:49
Arkadaşın biri Tgrt nin akıl almaz Bi haberini paylaşmış sizler de bunu kabul etmiş ama hangi meslek olacağına karar vermemişsiniz. Yorumları okurken bazen şaşkın şaşkın bakıyorum. Konuşmamız geren bu mu?

Milky way town
Aday Memur
06 Mayıs 2024 13:58

Kamu bana görede daha rekabetçi olabilir bu mantığa yatıyor düzenleme olabilir.Fakat TGRT nin anlayamadığı şey veya muhtemelen hiç anlayamayacağı şey kendisinede ihtiyaç olmadığı ! Nihayetinde Onun muadili olup aynı yalakalıkları yapan onlarca Tv kanalı var yani o olmasada olur.Tv lerde daha az yalaka görmek kimseye birşey kaybettirmez.Gıda arzında sorunlar yaşadığımız sorunlar ortada !

Bence TGRT yayın yönetmeni veya arkadaki ışıkcılar veya sunucular Koyun,Sığır otlatabilir böylece bir nebzede olsa üretimimiz artar TGRT bunu düşünmeli.Üstelik Çobanlara 100 bin lira aylık veriyorlarmış.Bence bunu bir düşünmeliler.Ülkemizde sorunların paylaşılması bu şekilde oluyor kahvaltıdan sonra herkes bir başkasını işaret eder hedef gösterir .Akşam yemeğinden sonrada vatanseverlikle kapanış gerçekleşir.

TGRT veya sağdan soldan diğer kurumsal troller şöyle bir önerm olacak ve bu gerçek bir öneri..Şöyle yapacaksınız ! Avrupa birliğine üyelik için hükümete hergün baskı yapacaksınz ,ona elindeki tüm kartları kullanmasını hergün tekrarlayacaksınız ! Bu gerçekleşirse herkes kazanacak.Böylece vatandaşlarımızın bir şansı olacak sizin kazanımınız ise pasta büyüyecek oturdugunuz yerden trollük yaparak kaynaklara daha fazla ulaşacaksınız.Bu iyi bir anlaşma.

Bu hiç bir b.ka yaramayıp ama yaradığını sanan,sonra buna kendini inandıran ve diğerlerini istediği gibi konumlandırabileceği haddini kendinde bulan yalakalar için en iyi anlaşma.Bunu bir düşünün daha az nüfus,daha çok para,daha az şikayet,daha çok kralım çok yaşa.Bunu bir düşünün.Bu mükemmel neredeyse Cennetin bir önizlemesi.


mratanamayan
Aday Memur
06 Mayıs 2024 14:00

salakların laflarını ciddiye almamak lazım gelsin görsünler kamudak iş yoğunluğunu


xLmx
Şef
06 Mayıs 2024 14:10
bi deli kuyuya taşı atmış, bin akıllı çıkaramamis:)))

Xiaomi
Memur
06 Mayıs 2024 14:17
uln hemen öyle bisey olacaksa o çıkarılsın şu çıkarılsın demeye başlamışsınız hop hemşehrim sen ne saçmalıyorsun desenize
Toplam 10 mesaj

Çok Yazılan Konular

Bügün Açıklanan Enflasyone Göre Temmuz ZammıUzman ve başöğretmenlik süresi müjde!Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiMayıs enflasyonu pik yapacak.Servisler kaldırılabilir...TGRT haber 2 milyon memur işten çıkarılsın diyorİBB sds sozlesmeEkonomi Düzelecek ve Alım Gücü Artacak2024 Nisan maaşlarımızı yazalımKariyer Uzmanları Tek Başlık

Sözlük

köfn 1 şehla 1 açık yara 3 dudaktankalbe d namı diğer yaman 1 kaldır kadehi ey sevgili 4 el etek öpmek 1 sıdıka 2 tarık bin ziyad 1 araştırmacı yazar hakan demir 1 Halka Arz 2

Son Haberler

Rekabet Kurulu'ndan META'ya 335,7 milyon lira cezaOtomotiv ihracatı nisanda yüzde 2 artışla 2,75 milyar dolar olduKAAN ikinci test uçuşunu da başarıyla tamamladıGaziantep'te beton mikseri minibüse çarptı: 8 ölüİstanbul'da kaçak oto yedek parçası operasyonu: 8 gözaltı

Editörün Seçimi

Bügün Açıklanan Enflasyone Göre Temmuz ZammıÖdül alan 57 şoförümüzü kutluyorum.Yeniden Yönetici Görevlendirme Sonuçları 20242024 Nisan maaşlarımızı yazalımSendika Parası DüzelmemişNisan 2024 enflasyon tahminlerini ve yapılan yeni zamları alalım.sizce ekonomi ne zaman düzelirBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede süre