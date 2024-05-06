Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


06 Mayıs 2024 13:35
Havuz Tayini

Kimler nereyi tercih edecek ?


E.Kayı Han
Editor
06 Mayıs 2024 14:07

Bu sene fethiye isteyecektim ama rahatsızlığım nedeniyle bir sene daha kalacağım. zaten fethiye'de de kadro yokmuş. :))

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