Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


06 Mayıs 2024 13:55
Servisler kalkıyor mu?

Haberlerde kamu kurumlarındaki servisler kalkıyor diyorlar bu doğrumu bir bilgisi olan varm8?


Tarhundas 2
06 Mayıs 2024 14:00

Evet kalkıyor


dhmbro
Aday Memur
06 Mayıs 2024 14:02

O zaman işi uzakta olan ayvayı yedii

Tarhundas 2, Dün

Evet kalkıyor


gzhnbgc
Memur
06 Mayıs 2024 15:16

yürüyerek gider geliriz.


kamueemmüh
Aday Memur
07 Mayıs 2024 08:57

lojman saltanatı da bitmeli.


SauronOz
Aday Memur
07 Mayıs 2024 09:18
daha önce lojmanda kaldınız mı?
kamueemmüh, 3 saat önce

lojman saltanatı da bitmeli.

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