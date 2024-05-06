Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


06 Mayıs 2024 13:55
Servisler kalkıyormu

Haberlerde kamu kurumlarındaki servisler kalkıyor diyorlar bu doğrumu bir bilgisi olan varm8?


Tarhundas 2
06 Mayıs 2024 14:00

Evet kalkıyor


dhmbro
Aday Memur
06 Mayıs 2024 14:02

O zaman işi uzakta olan ayvayı yedii

Tarhundas 2, 25 dk. önce

Evet kalkıyor

Toplam 2 mesaj

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