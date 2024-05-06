KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


06 Mayıs 2024 13:57
2024/1 Büro Yönetimi

Merhabalar, temmuz ayında yapılacak olan atamada Büro Yönetimi kaç ile kapatır acaba? Kurumların kadro bildirim süresi hakkında bilgisi olan var mıdır? Son atamada genellikle hangi kurumlar alım yapar ?

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