Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


06 Mayıs 2024 14:10
Pomem sağlık

Pomem 31.donem mulakatina katılacak bi arkadasimin polislige engel olmayan iyi huylu kist mevcut.on sağlık formunda kist sorusuna var dese problem olur mu ? Raporuyla gitmesini onerir misiniz?

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