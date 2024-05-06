Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


06 Mayıs 2024 14:23
Güvenlik soruşturması

Yaklaşık 1.5 ay önce Kültür ve Turizm bakanlığına memur olarak mülakatsız atanmıştım evraklar son güne kaldığı için gidip teslim ettik bayramdan önceye denk gelmişti 1 ay oldu sayılır peki bu yaklaşık olarak ne zaman sonuçlanacak bu aşamada bir şey yapmamıza gerek var mı ve sonuçlandığı nerden öğrenebiliriz.

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Sözlük

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