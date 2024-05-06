Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


06 Mayıs 2024 14:27
1 mayıs ödüllendirmesi

Sisteme işlenmiş ne kadar yatar acaba?


Police444
Memur
06 Mayıs 2024 15:35

6000 tl


Police444
Memur
06 Mayıs 2024 15:36

Yattı mı beyler

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

1 Mayıs ödüllendirme yazısı2024 genel atama dönemiEgm fetö idari soruşturmaYeni polisim, mesleğe adapte olamadımDanıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıEmniyet talfif/ödüllendirme veya para ödüllendirmesi27 Aralık'ta açığa alınan memurlar13 yıllık polisim çok zoruma gidiyorEmniyet iade olanlar bilgi paylaşımıEmekli polisler maaş iyileştirmesi istiyor

Sözlük

birini son kez gördüğünü bilmemek 1 hayatı sorgulamak 2 Halka Arz 1 güne bir atasözü bırak 1 tarık bin ziyad 1 şehla 1 Sizi rahatsız etmeye geldim 3 pudu 2 sıdıka 2 Galatasaray 1

Son Haberler

KDK açıkladı, kamuda banka promosyon güncellemesi yapılabilir mi?Ayşe Ateş, CHP Genel Başkanı Özel ile görüştüYSK Başkanı: İlan edilen yerlerde 2 Haziran'da seçimler yenilenecekValiden 8 kişinin hayatını kaybettiği kazaya dair açıklamaİsrail'in 213 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 34 bin 735'e çıktı

Editörün Seçimi

Bügün Açıklanan Enflasyone Göre Temmuz ZammıÖdül alan 57 şoförümüzü kutluyorum.Yeniden Yönetici Görevlendirme Sonuçları 20242024 Nisan maaşlarımızı yazalımSendika Parası DüzelmemişNisan 2024 enflasyon tahminlerini ve yapılan yeni zamları alalım.sizce ekonomi ne zaman düzelirBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede süre