Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


06 Mayıs 2024 14:47
Tokat idare mahkemesi kararları

ARKADAŞLAR TOKAT KÜÇÜK YER ANCAK İDARE MAHKEMENIN HIZINI MALUM HERKES BİLİYOR SONUCU ÇIKAN VE DOSYASI OLANLAR BİLGİ VEREBİLİR Mİ


Jamyo2015li
Memur
06 Mayıs 2024 15:08

BENIM VAR 4 AY OLDU, SEN POLİS ? ASKER ?

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

1 Mayıs ödüllendirme yazısı2024 genel atama dönemiEgm fetö idari soruşturmaYeni polisim, mesleğe adapte olamadımDanıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıEmniyet talfif/ödüllendirme veya para ödüllendirmesi27 Aralık'ta açığa alınan memurlar13 yıllık polisim çok zoruma gidiyorEmniyet iade olanlar bilgi paylaşımıEmekli polisler maaş iyileştirmesi istiyor

Sözlük

Bugün olanlar 5 el etek öpmek 1 güne bir atasözü bırak 1 sıdıka 2 ziyaretçiler kanalı 1 hobin rood 1 polis 1 Belma zarafeti 2 şehla 1 araştırmacı yazar hakan demir 1

Son Haberler

Seçil Erzan hakkında bir iddianame dahaMilli muharip uçak KAAN, ikinci uçuşunu başarıyla tamamladıAltının kilogram fiyatı 2 milyon 445 bin liraya yükseldiLise öğrencisi kız, tartıştığı erkek öğrenciyi silahla yaraladıNikah memurunun tahammül edemediği dua müzikle kesildi

Editörün Seçimi

Bügün Açıklanan Enflasyone Göre Temmuz ZammıÖdül alan 57 şoförümüzü kutluyorum.Yeniden Yönetici Görevlendirme Sonuçları 20242024 Nisan maaşlarımızı yazalımSendika Parası DüzelmemişNisan 2024 enflasyon tahminlerini ve yapılan yeni zamları alalım.sizce ekonomi ne zaman düzelirBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede süre