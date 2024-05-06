Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


06 Mayıs 2024 14:54
Eş durumu acil !!

Diyarbakır ilinde görev yapıyorum eşim PTT de memur idi geçtiğimiz günlerde şeflik sınavını kazandı 1 hafta içinde tercihini yapıp 1 hafta icindede atamasi olacak benimde şark görevimin süresinin bitimine tam 8 ay var

Daha önce eşime eş durumundan tabi olmuştum İstanbul'dan Diyarbakır'a atanmıştı

Şimdi örnek veriyorum eşim x bir batı iline atanirsa kalan 8 ay için ne gibi bir yol izlemem gerekiyor yada eşim x bir şark iline atanirsa benim atamam daha mı kolay olur yada eşime daha önce tabi olup atandığım için bana zorluk çıkarirlar mi ? Ama eşim bu sefer terfi alarak atanıyor zorunlu keyfi bir atama söz konusu da değil şimdi eşim bana göre tercih yapacak

Bilen abilerden kardeşlerimden yardım bekliyorum nasıl bir yol izlemeliyim ?

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