Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


06 Mayıs 2024 14:54
Şark görevi ve eşimin terfien atanması

Diyarbakır ilinde görev yapıyorum eşim PTT de memur idi geçtiğimiz günlerde şeflik sınavını kazandı 1 hafta içinde tercihini yapıp 1 hafta icindede atamasi olacak benimde şark görevimin süresinin bitimine tam 8 ay var

Daha önce eşime eş durumundan tabi olmuştum İstanbul'dan Diyarbakır'a atanmıştı

Şimdi örnek veriyorum eşim x bir batı iline atanirsa kalan 8 ay için ne gibi bir yol izlemem gerekiyor yada eşim x bir şark iline atanirsa benim atamam daha mı kolay olur yada eşime daha önce tabi olup atandığım için bana zorluk çıkarirlar mi ? Ama eşim bu sefer terfi alarak atanıyor zorunlu keyfi bir atama söz konusu da değil şimdi eşim bana göre tercih yapacak

Bilen abilerden kardeşlerimden yardım bekliyorum nasıl bir yol izlemeliyim ?


fng14
Şef
06 Mayıs 2024 17:58

Devrem eşin şef olarak atandığı amir statüsünde oluyor bundan sebep eşine tabi olup atanırsın sıkıntı yok ancak atamanla alakalı şöyle bi durum var eşin batıya atanırsa şark süreni doldurmadan göndermezler gidemezsin ama bize şark olan bi yere atanırsa gidersin süreni doldurmana gerek yok tahdit durumunu gittiğin ilde tamamlarsın ama her iki durumda da atama dönemi çok yakın olduğu için dilekçene genel atama döneminde değerlendirilecektir diye cevap gelecektir


Polisleto
Aday Memur
06 Mayıs 2024 19:45

Peki abi batı iline atanirsa o süreyi doldurup öyle mi dilekçe yazmalıyım yoksa şimdiden mi yazilir


Polisleto
Aday Memur
06 Mayıs 2024 19:47

Yada eşim atandıktan 8 ay sonra dilekçe yazsam eşin atanali 8 ay geçmiş eşin gelsin der mi emniyet


fng14
Şef
06 Mayıs 2024 23:47

Eşin amir pozisyonunda olduğu için seni verirler eşinin yanına bu durumda sıkıntı yok ptt nin atama işlemlerini bilmiyorum ama muhtemelen belli bi süre çalışma zorunluluğu vardır atandığı yerde bundan dolayı eşin yanına gelsin diyemez emniyet çünkü eşine tabisin

Zaten sen dilekçe versen de eş görev belgesi vs isteyecekler senden ver dilekçeni süreni doldur git derim batı olursa doğu olursa doldurmadan gidebilirsin

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