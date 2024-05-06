Şark görevi ve eşimin terfien atanması

Eşin amir pozisyonunda olduğu için seni verirler eşinin yanına bu durumda sıkıntı yok ptt nin atama işlemlerini bilmiyorum ama muhtemelen belli bi süre çalışma zorunluluğu vardır atandığı yerde bundan dolayı eşin yanına gelsin diyemez emniyet çünkü eşine tabisin

Zaten sen dilekçe versen de eş görev belgesi vs isteyecekler senden ver dilekçeni süreni doldur git derim batı olursa doğu olursa doldurmadan gidebilirsin