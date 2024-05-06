Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


06 Mayıs 2024 15:03
KADRO GEÇİSİ

Arkadaşlar merhaba uab sözleşmeli destek personeli olarak çalışıyorum. 2023 haziranda göreve başladım. 2026 şubatta askere gitmek istiyorum. 3 yılı doldurunca kadro alacağımız için askerdeyken başvuru yapabilir miyiz? yada askerden gelince kadro başvurusunu yapsak olur mu? 1 ay içinde başvuru yapacağımız için bir sıkıntı olur mu, kadro saklı kalır mı?

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