Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


06 Mayıs 2024 15:52
Uygulamalı birimlerde öğretim görevlisi için dil şartı var mı ?

Uygulamalı birimlerde uluslararası iliskiler ve yabancı dil gerektiren alanlarda dil şartı 80 fakat bunların dışında kalan uygulumali alanlar için asgari bir dil şartı var mıdır? Yönetmelikte bulamadım.

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