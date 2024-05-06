Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


06 Mayıs 2024 16:42
becayiş hakkı var mı yok mu ?!?
merhaba 28 Kasım öncesi sözleşmeliden kadroya geçen memur Becayiş nakil yer değişikliği yapabilir mi ? üni yönetimi 4 sene geçmeden gidemezsin diyor ama nette herkes sözleşmeli kadrolu fark etmiyor becayiş var diyor ? Doğru bilgisi olan cevap verebilir mi lütfen

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