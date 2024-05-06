Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


06 Mayıs 2024 16:45
becayiş var mı yok mu?!
merhaba 28 Kasım öncesi kadroya geçen memur Becayiş nakil yer değişikliği yapabilir mi? üni yönetimi 4 sene geçmeden gidemezsin diyor ama nette herkes sözleşmeli kadrolu farketmez becayiş var diyor , doğru bilgisi olan yazabilir mi lütfen ???!

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