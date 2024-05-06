Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


06 Mayıs 2024 18:08
Yurt dışı lisansüstü eğitime kayıtlı olmak yurt içindeki lisansüstü eğitim için engel mi?

Merhabalar,

Yurt dışında kayıtlı olduğum lisansüstü eğitim nedeniyle yurt içinde kayıtlı olduğum üniversite kaydımı 15 gün içerisinde sileceğini, birinden kaydımı sildirmem gerektiğini bildirdi. YÖK'e göre yurt dışı eğitimine kayıtlı olmak (Kıbrıs hariç) yurt içindeki lisansüstü eğitime engel teşkil etmiyor. Üniversitenin bu uygulaması doğru mu?

Çok Yazılan Konular

2023 Ekim Dönemi Doçentlik Başvuruları2024 Akademik Kadro İzinleriDoçent Adayları Hakkında Yapılan Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği İncelemeleriÖzel şartlı ilanlar...Doçentlik Başvurusu Başarısız Olanlar veya Etik İhlal ile Suçlananlar İdari Dava Açmalımı?2024 Mart Dönemi Doçentlik BaşvurularıAraştırma görevlisi bölüm başkanına çay götürür mü?Yükseköğretim (YÖK,ÜAK,ÖSYM ve Vakıf-Devlet Üniversiteleri) İşlemleri Hukuki Paylaşım PlatformuMYO Dr.ögr.üyesi alım sorunsalı Vakıf Üniv.deki Akademisyene Maaş Düzenlemesi

Sözlük

ağustos böceği ve karınca 1 Bugün olanlar 6 dudaktankalbe d namı diğer yaman 1 hepi börtdeyyyy lanet olasıca: 11 kaldır kadehi ey sevgili 4 lanet 3 polis 1 sıdıka 2 pudu 2 hobin rood 1

Son Haberler

1 Mayıs'ta polise saldıran 11 şüpheli daha tutuklandıEldiveni takan kaymakam ve başkan kenti temizlemek için sahaya indiOkuldan el ele çıkan kardeşleri kaza ayırdıÖğretmen eşini öldüren ve 19 suç kaydı bulunan koca tutuklandıBorsa günü düşüşle tamamladı

Editörün Seçimi

Bügün Açıklanan Enflasyone Göre Temmuz ZammıÖdül alan 57 şoförümüzü kutluyorum.Yeniden Yönetici Görevlendirme Sonuçları 20242024 Nisan maaşlarımızı yazalımSendika Parası DüzelmemişNisan 2024 enflasyon tahminlerini ve yapılan yeni zamları alalım.sizce ekonomi ne zaman düzelirBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede süre