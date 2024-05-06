Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


06 Mayıs 2024 19:01
Tebligat ne zaman gelir
sivil memur olarak atandım ,sağlık kurulu raporu alalı 1 ayı geçti bilmediğimden soruyorum bu süreç ne zaman biter ? fikri olan varsa söylerseniz sevinirim

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