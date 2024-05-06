Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


06 Mayıs 2024 19:26
Eş durumu tayini

Merhaba, 2022 Temmuz ayında Aile bakanlığına 4b psikolog olarak atandım. 2023 yılının nisan ayında da kadroya geçtim. Şu an aile bakanlığına tekrardan atandım ve bir iki ay içerisinde 3+1 personel olarak olarak işe başlayacağım. Kız arkadaşım da 2024 Ocak ayında 3+1 psikolog olarak atandı. Biz kız arkadaşımın bir yılı dolduğunda dilekçe verip benim yanıma gelebileceğini düşünüyorduk. Bize eş durumu için 4 yıl geçmesi gerektiği söyleniyor bu doğru mu ?

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