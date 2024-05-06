Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


06 Mayıs 2024 19:43
banka icraya verdi
Şimdi benim 50 bin borcum vardı banka icraya vermiş avukat aradı 65 borç oldu gel sözleşme yapalım 12 12 felan öde dedi öyle yapma mı mantıklı maaş a ver kendin al demem mi mantıklı hiç indirim yapmıyor yardımcı olacak fikir verebilecek olan var mı

Javss
Aday Memur
06 Mayıs 2024 20:02
maaşinizdan ortalama 11500 gibi bir rakam kesilecek bunun kararıni siz vermelisiniz

Emre3466
Aday Memur
06 Mayıs 2024 20:03
Peki teşekkür ederim
Javss, 30 dk. önce
maaşinizdan ortalama 11500 gibi bir rakam kesilecek bunun kararıni siz vermelisiniz

Javss
Aday Memur
06 Mayıs 2024 20:04
icra yollarsa birde soruşturma açılıyor hiç uğraşma sen 12 12 ode
Emre3466, 29 dk. önce
Peki teşekkür ederim
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