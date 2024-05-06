banka icraya verdi

Şimdi benim 50 bin borcum vardı banka icraya vermiş avukat aradı 65 borç oldu gel sözleşme yapalım 12 12 felan öde dedi öyle yapma mı mantıklı maaş a ver kendin al demem mi mantıklı hiç indirim yapmıyor yardımcı olacak fikir verebilecek olan var mı

Şimdi benim 50 bin borcum vardı banka icraya vermiş avukat aradı 65 borç oldu gel sözleşme yapalım 12 12 felan öde dedi öyle yapma mı mantıklı maaş a ver kendin al demem mi mantıklı hiç indirim yapmıyor yardımcı olacak fikir verebilecek olan var mı